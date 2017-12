Ils envoient le manuscrit d'un Prix Nobel de littérature aux maisons d'éditions, il est refusé partout

Tout est parti d'une blague entre amis.

Serge Volle, habitant de l'Ardèche, et un écrivain extrêmement connu dont le nom est tu dans ce dossier ont eu un débat. Claude Simon, Prix Nobel littéraire en 1985 serait-il de nouveau publié en 2017?

Devant leur désaccord, les deux compères vont prendre une décision: envoyer le manuscrit du fameux ouvrage lauréat, Le Palace, à dix-neuf maisons d'édition et attendre les réponses. "J'ai voulu m'en rendre compte par moi-même, et j'ai envoyé une cinquantaine de page du livre" explique-t-il à France Inter.

Et il n'a pas été déçu.

Six mois plus tard, les premières réponses arrivent, toutes négatives. Pire encore, sept éditeurs se sont permis le luxe de snober le manuscrit et de ne pas répondre. "Les phrases sont sans fin, faisant perdre totalement le fil au lecteur. Le récit ne permet pas l'élaboration d'une véritable intrigue avec des personnages bien dessinés" sont autant d'arguments reprochés au manuscrit.

Satisfait de son canular, Alain Volle en tire malgré tout un enseignement: "Aujourd'hui c'est le concept de livre jetable qui fait fureur." A méditer.