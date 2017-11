Ils adoptent un petit garçon mais doivent le rendre quelques mois plus tard à sa mère biologique

Problème: moins d'un an après les faits, en février 2017, la mère a décidé de reprendre son enfant. Le tribunal n'avait pas encore confirmé l'adoption et Manish et Michaël étaient alors considérés non pas comme les parents de l'enfant, mais comme ses gardiens. Pour le couple, le coup est rude, d'autant que la décision a, depuis, été confirmée en appel.

"Le juge estime que l'intérêt de l'enfant est de retourner dans sa famille biologique et il ne prend pas en compte le temps qu'il a déjà passé avec nous, ni le fait que la maman a changé d'avis aussi tard dans la procédure", explique Michaël, qui est devenu avec son compagnon la "famille d'accueil" de l'enfant "pour assurer une transition en douceur vers la famille biologique".

"On n'arrive pas à se mettre dans la tête qu'il n'est plus notre fils, ni qu'un jour, il ne vivra plus avec nous", ajoute Manish. "C'est terriblement difficile mais on le fait bien sûr dans l'intérêt de Manaël. C'est lui seul qui compte pour nous, finalement".

En racontant leur histoire, Manish et Michaël espèrent alerter sur cette situation: "Tant que l'adoption n'est pas officielle, les parents adoptifs n'ont que très peu de droits".