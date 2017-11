Il veut se suicider, un patron de bar lui sauve la vie en lui proposant un café

Après quelques recherches, la police a découvert que l'homme était connu "dans certains bars de la ville". Un contact a rapidement été établi avec un certain Alexandre, qui tient le Pelikan's bar. Celui-ci s'est proposé d'appeler l'homme "pour lui demander comment ça allait": "J’avais vu ses menaces, et lui ai dit de passer boire un café", a-t-il indiqué à L'Est Républicain.

"C’est quelqu’un de très gentil, que je connais bien et qui a un côté attachant", a-t-il précisé.

L'homme est arrivé au bar à 17h20. Il a aussitôt été interpellé par la police puis transféré au commissariat. Hospitalisé, l'homme a appelé Alexandre dans la soirée: "Il m’a appelé le soir pour me dire qu’il était là-bas", se souvient le patron du bar. "Il ne m’a pas dit merci, mais il n’y avait pas de haine non plus dans sa voix".