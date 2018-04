Il urine sur une voie sur berge et se blesse grièvement en chutant de 6 mètres

Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 avril, un jeune homme de 23 ans a été gravement blessé après une chute de 6 mètres à Grenoble (Isère), rapporte France 3. Vers 1h25 du matin, la victime, qui se trouvait au niveau de la place Berulle, un lieu apprécié des jeunes pour ses bars, s’est dirigée vers les berges de l’Isère.

Le jeune homme est ensuite monté sur un parapet qui longe la route et surplombe la voie sur berge pour uriner. Il a ensuite perdu l’équilibre et a fait une chute de six mètres. Sa tête a heurté le bitume en contrebas, et il a perdu connaissance.

Les pompiers et une équipe du Smur ont pris en charge la victime qui a été transportée à l’hôpital Michallon. Son pronostic vital était toujours engagé mardi matin, indique Le Dauphiné.