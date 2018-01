Mort mystérieuse d'un homme, de son ex-femme et de leurs trois enfants

Un homme âgé de 39 ans a été retrouvé mort lundi 29 janvier au pied de son immeuble de Bruxelles. Il se serait défenestré.

Selon le site RTL Belgique, les corps de son ex-femme de 36 ans et de leurs trois enfants, de 6, 8 et 10 ans ont également été retrouvés sans vie, mais à une quinzaine de kilomètres de là, dans leur appartement de Beersel.

C'est en se rendant chez l'ex-compagne de l'homme que la police a constaté le décès de la femme et de ses enfants. Une autopsie et une analyse toxicologique sont prévues pour déterminer les causes de ces décès.

La police "a émis l'hypothèse que le trentenaire les avait vraisemblablement tués avant de se suicider", mais "le déroulement précis des faits demeure toutefois difficile à déterminer", explique le site.

Selon un voisin, l'homme et la femme avaient "une relation tumultueuse".