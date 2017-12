Il touchait le chômage alors qu'il travaillait à l'Île Maurice

Lorsqu'un ancien cadre d'Oracle oublie volontairement de déclarer son changement de situation à Pôle Emploi... Il y a deux ans, cet ancien haut informaticien de Nantes a décidé de quitter sa vie française pour s'installer aux Antilles. A 55 ans, Philippe Gougeon, accompagné de sa femme d'origine malgache, a ainsi tout plaqué pour monter sa propre boîte de plongée sous-marine à l’Île Maurice. Il était cependant toujours considéré comme "résident fiscal français" aux yeux de Pôle Emploi.

Philippe Gougeon aurait donc touché pendant deux ans plus de 134 000 euros, comme le déclare Le Parisien. Il touchait l'indemnité maximale possible, alors calculée sur son ancien salaire de directeur commercial qui oscillait entre 5 000 et 6 000 euros.Tous les mois, l'ancien cadre n'oubliait pas de mettre à jour sa situation de "demandeur d'emploi", alors qu'il était gérant d'un club de plongée à des milliers de kilomètres.

Pour estomper le moindre doute, l'homme avait également tenu à payer la taxe d'habitation 2015 de sa maison, située à Vigneux-de-Bretagne, toujours en Loire-Atlantique, alors qu'elle avait été vendue plus d'un an auparavant. Le couple avait également pris soin de préserver leur compte bancaire français.

Pôle Emploi, qui aurait commencé à avoir des doutes, lui aurait donc demandé de "présenter ses observations". Mais Philippe Gougeon, malin, a toujours trouvé des excuses plausibles. La justice a finalement réussi à la mettre la main sur ce faux chômeur français. Il a ainsi été jugé jeudi dernier par le tribunal correctionnel de Nantes pour escroquerie. Le Procureur de la République l'a condamné à un an de prison ferme, pour "trahison qui discrédite le système de solidarité". Quant à sa femme, elle escompte également de six mois de prison ferme. Le couple devra rembourser les sommes perçues, qui auraient notamment permis de financer la création du centre de plongée en question.