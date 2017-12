Il s'endort le pied sur l'accélérateur en sortie de boîte de nuit, sa voiture prend feu

Un jeune homme l'a échappé belle dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Sur l'un des parkings de la discothèque OMG située à Nogent-le-Phaye, près de Chartres, dans l'Eure-et-Loir, ce client de la boîte de nuit a voulu faire une sieste dans son véhicule, comme le rapporte L'Echo Républicain.

Or, le moteur de sa voiture était resté allumé, quand le conducteur s'est endormi en laissant son pied écraser l'accélérateur, ce qui a rapidement créé une surchauffe. Une incendie s'est alors déclaré et a touché deux véhicules en stationnement sur le parking, selon la gendarmerie et la direction de l'établissement nocturne.

Heureusement, l'automobiliste a pu s'en tirer sans aucune blessure, et seuls des dégâts matériels sont à déplorer.