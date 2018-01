Il se jette dans le Lot en crue pour sauver un bébé de sept mois de la noyade

Un maçon âgé de 26 ans, Arnaud Attinetti, s'est jeté la semaine dernière dans le Lot en crue pour sauver un bébé de sept mois de la noyade. Il était presque 16 heures lorsque le jeune homme a entendu les cris d'une femme. "J’ai aperçu une dame complètement affolée qui courait le long du Lot", explique-t-il à Centre Presse. "Je me suis dirigé vers elle et j’ai vite compris la raison de son comportement": la poussette et son bébé venaient de tomber dans le Lot.

Aussitôt, le jeune homme plonge dans l'eau. "Je n’ai pas réfléchi une seule seconde! C’est comme si je prenais le départ d’une course, je me suis lancé", se souvient-il. "La poussette est remontée à cinq ou six mètres de la rive et, quand j’ai réussi à l’atteindre, le bébé était en train de sortir du harnais".

L'homme, le bébé entre les bras, a lutté contre le courant et est parvenu à rejoindre la berge. "J’ai concentré les dernières forces qu’il me restait pour agripper avec ma main gauche les racines d’un arbre et confier le bébé à mon patron qui a prodigué les premiers secours, en attendant l’arrivée rapide des sapeurs-pompiers", conclut-il.