Il se brise une dent avec un caillou dans les maquereaux: la marque demande des preuves

Le fils de l'homme à la dent blessée s'est insurgé sur le site de la radio: "L'enseigne n'a pas pris sa plainte, en se disant -je pense- qu'il est âgé, qu'il allait arrêter la procédure et qu'il n'allait pas revenir demander la preuve."

Il insiste: "Une personne de 84 ans ne va pas s'amuser à inventer une histoire pareille, à perdre du temps, de l'argent et de l'énergie pour solliciter un dédommagement. Dans la société actuelle, on est suspect par rapport à tout, on demande des justificatifs de tout et pour tout."

L'octogénaire a décidé de ne pas aller plus loin dans ses poursuites. Il a reçu en contrepartie de la marque de maquereaux une cinquantaine de boîtes.