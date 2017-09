Nord: il roule en voiture sur son chien, 4 mois de prison

L’affaire est passé devant le tribunal correctionnel de Douai la semaine dernière. Malgré des témoignages concordant, l’homme nie les faits. "C’est pas vrai! J’étais chez une autre personne à ce moment-là", clame-t-il à la barre.

Le prévenu, déjà connu défavorablement de la justice pour trois condamnations dont deux pour des faits de violence, na pas' convaincu le tribunal.

Alors que le vice-procureur requiert six mois de prison ferme, le juge opte pour quatre mois ferme et condamne l’individu à verser 206,85 euros pour les frais vétérinaires et 100 euros de préjudice moral.