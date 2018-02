Il poignarde son fils, puis menace de tuer sa fille enceinte

Un homme de 48 ans est jugé au tribunal correctionnel de Carcassonne pour différents faits de violence commis à Montréal (Aude) en avril 2017. II doit "répondre d'un coup de couteau qui a valu quinze jours d'ITT à son fils, et de violence avec arme sans ITT sur sa fille qui était enceinte quand les faits ont eu lieu", rapporte La Dépêche du Midi.

Le 16 avril 2017, le père entre dans une colère noire en découvrant qu'il a été "effacé comme ami sur le compte Facebook de la copine de son fils", poursuit le quotidien. L'homme se rend alors fortement alcoolisé chez sa nièce. Cette dernière prévient les enfants du quadragénaire. A leur arrivée, la situation dégénère rapidement.

L'homme sort un couteau et menace le groupe. Alors que son fils tente de le désarmer, son père le blesse. Lorsque les gendarmes interviennent, celui-ci a un taux d'alcoolémie de 2,32 g dans le sang. Au procès, la fille a dénoncé les problèmes d'alcoolisme récurrents de son père: "Avec ma mère, on a subi des violences régulières à cause de son alcoolisme", a-t-elle indiqué.



Une peine de quatre ans de prison avec sursis et une interdiction de contacter sa fille ont été requises contre le prévenu.