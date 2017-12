Il perdu son alliance et la retrouve des années plus tard dans un Leroy-Merlin

Personne ne sait comment l'alliance s'est retrouvée là. En début de semaine, un anneau a été retrouvé entre des pots de peinture et des planches de bois dans le Leroy-Merlin du secteur de la Valentine à Marseille. A l'intérieur de l'objet étaient gravés deux noms, ceux de Nadia et de Pascal, et la date de leur mariage: 1996.

Quelques jours plus tard, l'anneau a retrouvé ses propriétaires. Grâce à un article paru dans La Provence, Pascal a pu retrouver la trace de son alliance qu'il avait perdu "il y a des années", explique le quotidien. Nadia et Pascal se sont rendus au Leroy Merlin avec leur certificat de mariage et ont ainsi pu récupérer l'anneau. Eux aussi ignorent comment l'alliance a pu atterrir dans le magasin.