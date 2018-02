Il perd sa jambe dans une fusillade sur le parking d'un crématorium

Une violente fusillade a éclaté entre gens du voyage dimanche 11 février dans la matinée sur le parking du crématorium de La Fontaine-Saint-Martin à Valenton, dans le Val-de-Marne, rapporte Le Parisien.

Un homme a eu "la jambe en partie arrachée" et un autre "une blessure au crâne", explique le quotidien sur son site. L'homme blessé à la tête aurait reçu "un coup de crosse" et aurait été visé par "un tir de fusil de chasse". Les deux blessés sont désormais sains et saufs.

Les suspects de la fusillade sont toujours recherchés par la police. Les forces de l'ordre ont arrêté quatre personnes dans un camp de gens du voyage situé en Essonne. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide.