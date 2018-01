Il passe 4.770 coups de fil à son ex petite amie

L’ex-compagne, qui assure être devenue dépressive, suicidaire et alcoolique à cause de cet homme, raconte une scène surréaliste à laquelle elle a assisté. "Il a même baissé son pantalon en bas de l’immeuble. Une bouteille d’alcool à la main, il a fait l’hélicoptère avec son sexe devant une amie et les enfants!".

Lui, dément cette dernière accusation mais reconnaît les autres faits. "Tout est vrai sauf le truc sexuel. Elle dit ça pour m’enfoncer", se défend le mis en cause.

Avec ses antécédents judiciaires, il est finalement condamné à deux ans de prison avec maintien en détention. Il devra aussi verser 1.500 euros à la victime pour son préjudice moral.