Il fait 130 km avec ses vaches... pour rejoindre sa compagne enceinte

La caravane a reçu depuis le début de son parcours, minutieusement préparé à l'avance, un accueil chaleureux et amusé. Certains curieux, alertés par la presse locale, se sont même spontanément joints au groupe, qui dort chaque nuit dans un grand tipi.

Devenu éleveur après avoir obtenu un master en langue arabe, Hadrien Retailleau avait rejoint il y a un peu plus d'un an le village alternatif de Trémargat, laboratoire écologique et social. "Un modèle à l'opposé de ce qui m'attend à Plabennec, où a fleuri dans la deuxième moitié du 20ème siècle l'élevage industrialisé et productiviste", souligne-t-il.

Aux côtés de Bleuenn, paysanne boulangère rencontrée il y a trois ans lors d'une formation, le futur papa compte se lancer dans la production de fromage bio une fois que ses vaches pie noir auront goûté à un repos bien mérité.