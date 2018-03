Il faisait mendier sa fille de 7 ans: trois mois de prison

Lors de son procès, le père de la fillette a confessé avoir de graves ennuis financiers: "Je fais la manche de temps en temps et je demande parfois à ma fille de m'accompagner quand on n'a plus rien. Elle gagne généralement 15 à 20 € ce qui me permet d'acheter à manger pour ma femme et mes trois enfants de 3, 5 et 7 ans", a-t-il expliqué.



Face au président du tribunal qui lui reproche de mettre en danger sa fille, l'homme répond: "Elle n'était pas en danger, je restais à quelques mètres pour la surveiller. Je vous promets que ça n'arrivera plus". Le père a été condamné et la fillette a pu reprendre l'école.