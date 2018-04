Il envoie 80.000 SMS à son ex "pour la reconquérir"

Malgré un placement sous contrôle judiciaire et une interdiction d'approcher son ex-compagne, l’amant éconduit se rendait régulièrement en voiture sous ses fenêtres. L’acharnement ne s’arrête pas là. Le prévenu a même feint de lui foncer dessus avec son véhicule en l’évitant au dernier moment dans le seul but de la terroriser.

La peine de 12 mois de prison avec sursis à laquelle le tribunal correctionnel de Nîmes l’a condamné s'accompagne d'une obligation de soins et d'une interdiction de se rendre dans la commune où il a vécu avec son ancienne partenaire. Le prévenu devra en plus s’acquitter d’une amende de 1.500 euros pour le préjudice moral et 400 euros pour les frais médicaux de celle-ci, qui souffre d'angoisses, de perte de sommeil et de symptômes dépressifs, précise Objectif Gard.

Cette nouvelle mention s’ajoute aux cinq précédentes de son casier judiciaire.