Il découvre une perle dans une huître lors du réveillon de Noël

C'est un miracle de Noël: un habitant de Pontarlier (Doubs) a découvert en dégustant son repas de Noël une perle dans une huître!

"C’était incroyable de tomber dessus. On s’est renseigné et, apparemment, c’est plutôt rare", a-t-il raconté à L'Est Républicain. "On dit toujours qu’un jour, on tombera sur une perle, mais sans y croire. Et pourtant…"

La perle en question mesure deux millimètres. Le jeune Pontissalien sait exactement ce qu'il va en faire: "On va la garder et, après, on verra si on peut la monter en bijou, l’incruster dans une bague".