Il découvre que la précédente locataire est morte dans son appartement

Mais en cherchant un peu, Arnaud a fini par trouver de petites taches de sang au niveau d’une bouche d’aération et sur le câble d’un radiateur. Il s'agit bien de "sang humain", selon les analyses faites par "une amie infirmière". "Ils auraient pu faire, au moins, un bon nettoyage", regrette le jeune homme.

De son côté, l’agence immobilière assure que ces taches de sang n’apparaissaient pas sur l’état des lieux au moment où Arnaud a emménagé. L’appartement a été nettoyé et repeint avant d’être à nouveau proposé à la location. "On a reloué l'appartement le plus légalement du monde. Les scellés avaient été levés. Et on la confirmation aujourd'hui qu'il n'y a pas eu de crime, mais que c'était une mort naturelle", précise le professionnel de l’immobilier à La Dépêche.

Mais cette confirmation ne suffit pas à rassurer Arnaud. Obsédé par cet appartement depuis des mois, il espère pouvoir le quitter au plus vite et retourner vivre à Toulouse.