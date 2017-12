Il avait fait faux-bond à la veille des noces: deux ans avec sursis requis contre le traiteur

Il a "gâché" le "plus beau jour de leur vie": deux ans de prison avec sursis ont été requis mardi soir à Saint-Etienne à l'encontre d'un traiteur en faillite qui avait fait faux bond à 24 couples à la veille de leurs noces.

Au terme d'une audience d'une quinzaine d'heures, le représentant du parquet a également requis cinq ans d'interdiction de gérer et trois ans d'interdiction d'émettre des chèques, à l'encontre de Hocine Aïdel, 41 ans.

En mai 2015, ce fonctionnaire de l'Education nationale avait déposé le bilan de sa société Kaïsse Traiteur Hallal, basée chez lui, à Genilac (Loire), et spécialisée dans l'organisation de mariages en Auvergne-Rhône-Alpes, depuis la location de la salle jusqu'au repas, en passant par le DJ et le photographe.

Très en colère, ses victimes lui ont reproché à l'audience d'avoir "gâché le plus beau jour de (leur) vie" et de les avoir prévenus au dernier moment, par texto, de son impossibilité d'assurer la prestation qu'ils avaient pourtant réglée, via plusieurs acomptes.