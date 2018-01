L'inquiétante disparition de Corentin, 24 ans, après avoir écrit une lettre de suicide à sa famille

Après avoir annoncé à sa famille son intention de mettre fin à ses jours, Corentin, 24 ans, a disparu, emportant avec lui son ordinateur portable, une sacoche et ses papiers d'identité.

Selon Var-Matin, c'est le frère de Corentin, Baptiste, qui a découvert sa disparition. C'est en se levant vendredi 19 janvier que le jeune homme a retrouvé le mot écrit par Corentin. Ce dernier a quitté le domicile familial de Mougins, dans les Alpes-Maritimes, à bord d'une "Opel Tigra bleue claire immatriculée BA-465-NY".

Dans un message posté sur Facebook, le frère du disparu demande à toute personne qui le croise de l'appeler aussitôt et de ne pas contacter Corentin. Selon Var-Matin, Corentin serait "fragile psychologiquement": "il mesure 1m78, a les cheveux noirs et courts, les yeux marrons et porte des tatouages sur le torse et le bras droit, une légère barbe et une moustache".