Il agresse violemment le boulanger qui a refusé de lui offrir des parts de pizza

Lors de son audience, l’agresseur, qui était ivre le jour des faits, dit ne se souvenir de rien et affirme qu’il a présenté des excuses. Des paroles que la présidente juge peu convaincante qui lui rappelle alors ses trois précédentes mentions inscrites à son casier judiciaire.

Le prévenu de 26 ans, qui vit toujours chez sa mère et qui n’a pas travaillé depuis un an et demi, a été condamné à dix mois de prison.