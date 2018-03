Amiens: il agresse une pharmacienne avec une seringue

Un homme âgé de 38 ans a agressé à l'aide d'une seringue une pharmacienne d'Amiens mercredi 14 mars, rapporte France Bleu. Le suspect serait, selon le site, un habitué de la boutique et aurait une "tendance hypocondriaque fréquente".

Le ton serait monté entre la pharmacienne et l'homme à cause d'antibiotiques. C'est à ce moment que l'individu aurait sorti la seringue et piqué la femme. La scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance.

Le suspect a été arrêté, mais la seringue n'a pas été retrouvée. Selon France Bleu, "une expertise psychiatrique a été réclamée par la justice". Celle-ci décidera des poursuites.