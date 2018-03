Il conduit en sens interdit car il a peur des gyrophares: 18 mois de prison

Un homme habitant à Héricourt en Haute-Saône a été condamné à 18 mois de prison avec maintien en détention après avoir conduit sans permis et à contresens, rapporte L'Est Républicain. Fin janvier, l'homme avait été arrêté après une course poursuite d'onze kilomètres en sens inverse. Il avait préféré fuir plutôt que de répondre aux question d'un contrôle de policiers.

L'homme a tenté de se défendre lors de son procès: "À chaque fois que je vois un gyrophare, j’ai peur". "Sa dernière condamnation remonte à 2014. Sa situation sociale est stable, il travaille, il est marié, il va avoir un enfant", a également plaidé son avocat. En vain: outre sa condamnation à 18 mois de prison, l'homme a l'interdiction de conduire une voiture pendant trois ans.