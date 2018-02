Hérault: la CAF se trompe, et coupe les allocations d'une bénéficiaire

Sophie, cette habitante de Frontignan, se retrouve bien malgré elle dans un improbable imbroglio administratif dont elle se serait bien passée.

Comme le signale France Bleu Hérault, tout commence lorsque sa fille, Clara, trouve un emploi dans un fast-food local. Gagnant plus de 55% du SMIC mais toujours domiciliée chez sa mère, la situation de cette dernière change auprès de la CAF (Caisse d'Allocations Familiales), auprès de laquelle elle touche une certaine somme mensuelle. Les démarches ont été effectuées par la mère de famille et pourtant, durant de longs mois, l'administration va poursuivre ses versements au montant similaire...

Ce n'est que quelques mois plus tard, au début janvier de cette année, que la mauvaise nouvelle tombe: une notification de dettes lui est envoyée et elle doit rembourser 3.100 euros, une somme colossale pour ce foyer aux revenus modestes. "On nous a fait un courrier pour notifier qu'ils savaient que ma fille était hébergée chez nous et qu'on percevait des allocations pour elle. Je pense que le lien entre sa nouvelle situation et les allocations que nous percevons n'a été fait par le logiciel qu'en fin d'année."