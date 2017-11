Hauts-de-Seine: une quinquagénaire sauvée par deux jeunes lors d'un incendie

Deux jeunes hommes ont fait preuve de courage lundi après-midi alors qu'un immeuble était touché par un incendie lundi après-midi à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Comme l'explique Le Parisien, le feu s'est déclaré, sans que l'on sache encore pourquoi, dans l'appartement d'une femme de 58 ans qui habite dans le quartier de la Butte-Rouge.

Voyant qu'elle était réfugiée sur son balcon du deuxième étage de l'immeuble et visiblement paniquée, les deux voisins de 18 et 22 ans ont rapidement compris la gravité de la situation. Ils ont pris leur courage à deux mains et ont escaladé la façade de l'immeuble.