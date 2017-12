Hauts-de-Seine: condamné pour avoir vendu en ligne des places de concert sans les livrer

Un quadragénaire a été condamné jeudi à un an de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende pour avoir vendu des billets pour des spectacles ou des rencontres sportives sans les distribuer ensuite aux acheteurs, flouant ainsi plus de 140 personnes. Le tribunal correctionnel de Nanterre, qui a suivi les réquisitions du ministère public, a notamment assorti la peine d'une interdiction d'exercer pendant cinq ans toute activité de gérance ou liée à la vente de prestations commerciales sur internet.

Ahmed Arbib, 44 ans, avait comparu le 23 novembre sans avocat, après avoir été condamné en son absence en novembre 2016 exactement à la même peine. Il avait fait opposition au jugement et avait demandé à comparaître à nouveau, comme la loi l'autorise. On lui reproche d'avoir vendu, via les sociétés Yamson Events et ABM Events, des billets pour des concerts de Céline Dion, Mylène Farmer ou encore One Direction sans honorer leur livraison.

Plus de 140 personnes ont déposé plainte auprès de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Hauts-de-Seine entre 2012 et 2013.