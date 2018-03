Hautes-Pyrénées: un chien policier retrouve la trace d'un enfant perdu en pleine montagne

Le gendarme décide de retourner au point de départ de la course et de faire sentir au canidé un vêtement appartenant au disparu. Là, surprise, plutôt que de descendre vers le véhicule, Hoock prend le chemin inverse et s'enfonce dans la montagne. Quelques minutes plus tard, le petit garçon, endormi au pied d'un arbre, est retrouvé.

Après s'être perdu, ce dernier avait rebroussé chemin dans l'espoir de croiser un visage connu. Épuisé par les allers-retours, il s'est assoupi et serait certainement mort de froid sans cette intervention providentielle. "On est secouriste, on est habitué à aller chercher des gens, mais cela fait toujours plaisir surtout quand on voit le nombre d’heures passées à l’entraînement" explique Hervé Sarthe.

Hospitalisé, le petit garçon souffre d'hypothermie. Ses jours ne sont pas en danger mais il est épuisé par sa mésaventure.