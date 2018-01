Hautes-Pyrénées: un chasseur fait une chute de 50m

Un chasseur trentenaire a été victime d'un terrible accident ce dimanche, après avoir chuté de près de cinquante mètres de hauteur lors d'une partie de chasse à hauteur du hameau de Villenave dans les Hautes-Pyrénées. A l'heure actuelle, les causes de l'incident ne sont pas connues.

Il a été pris en charge par les CRS, six secouristes et un médecin selon La Dépêche, dans des conditions difficiles puisque la région est escarpée et la nuit tombait. L'intervention a duré plusieurs heures.

Hors de danger, il a été touché au dos et à la tête.