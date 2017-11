Hautes-Alpes: bataille judiciaire autour de l'héritage du vieil ermite

Plusieurs locataires de l'ermite ont révélé six mois après sa mort être ses légataires. Ils se sont appuyés sur un testament qu'aurait signé Marcel Amphoux. Sandrine Devillard a depuis porté plainte et a fait appel du non-lieu de décembre 2016, raconte Le Parisien dans son édition du 21 novembre. Après une audience à huis clos le 24 octobre dernier, la décision sera connu ce mardi 21 novembre.

L'écriture du testament brandi par les locataires de Marcel Amphoux a été jugée "naturelle et spontanée" par la justice. Sandrine Devillard, quant à elle, est persuadée que son mari a été influencé. Ce que reproche beaucoup d'habitants de Puy-Saint-Pierre reprochent justement à Sandrine Devillard.

"C'est triste, il [Marcel Amphoux] s'est fait avoir", raconte un des amis du défunt au Parisien. "Il était ébloui par sa Parisienne. Mon épouse, mon épouse, qu'il me répétait... Elle faisait la belle sur son tracteur, mais en un an, elle a dû venir cinq ou six fois. Et je peux vous dire qu'il ne l'a jamais touchée!" En effet, Marcel Amphoux, n'avait plus de nouvelles de son épouse et, "en pleine dépression nerveuse", il voulait divorcer. Son décès quelques semaines après l'a empêché de mener à bien ce projet...