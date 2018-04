Haute-Savoie: un saisonnier grièvement blessé en jonglant avec des bolas enflammées

Le spectacle a tourné au drame.

Ce vendredi soir à Houches en Haute-Savoie, un saisonnier a été grièvement blessé alors qu'il manipulait des bolas, des boules liées entre elles par des chaînes, utilisées pour des numéros de jonglage, enflammées pour l'occasion. Et selon les premières constatations, c'est a cause d'une erreur humaine qu'un seau de produit inflammable a pris feu. Les flammes ont immédiatement touchées l'homme de 28 ans, en particulier au niveau des cheveux et du visage.

Comme le rapporte Le Dauphiné Libéré, une quinzaine de pompiers ont été nécessaires afin de circonscrire l'incident. Héliportée, la victime a été admise au service des grands brûlés de l'hôpital de Lyon en urgence absolue. Son pronostic vital est engagé.

Une seconde personne a également été blessée. Une femme de 31 ns aurait en effet tenté de porter secours à son collègue.