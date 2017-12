Haute-Savoie: le chacal doré repéré par des chasseurs?

Le chacal doré (canis aureus) est génétiquement proche du loup gris et pourrait s'apparenter au coyote que l'on trouve en Amérique du Nord. Mais par son comportement, il est plus proche du renard et "se nourrit avant tout de petits animaux", explique l'Office fédéral de l'environnement suisse sur son site.

Ce canidé est historiquement présent en Afrique du Nord, en Asie et dans le sud-est de l'Europe. "Mais depuis les années 1980, toujours plus d'individus migrent en Europe occidentale via les Balkans. La présence du chacal doré avait déjà été confirmée en Italie, en Allemagne et en Autriche" et en Suisse en 2011, poursuit l'institution suisse.