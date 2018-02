Haute-Savoie: la cave à vin d'un restaurant étoilé cambriolée

Tout juste auréolé de deux étoiles au guide Michelin et fraîchement nommé cuisinier de l'année par Gault & Millau, le cuisinier Jean Sulpice a connu un sérieux retour de bâton. Selon Le Dauphiné Libéré, une ou plusieurs personnes sont rentrées par effraction dans la cave à vin de son établissement, l'Auberge du Père Bise, situé à Talloires-Montmin sur les rives du lac d'Annecy, et ont dérobé de nombreuses bouteilles de vin.

Coup dur pour le restaurant, qui devait ouvrir dans la semaine après d'importants travaux de rénovation. Parmi les bouteilles manquantes, quelques grands crus (Yquem, Haut Brion...), précieux héritage des anciens propriétaires.

"Nous avons perdu beaucoup, nous sommes dépités. Certaines bouteilles dataient de 1954, de nos années de naissance à ma femme et à moi. Des générations avant nous ont œuvré pour collectionner ce patrimoine dans cette cave. Et tout a disparu à cause de gens malveillants" explique le chef dans les colonnes du journal régional. Une enquête a été ouverte.