Haute-Savoie: il braque le Drive du McDonald's pour payer sa commande

On n'est pas toujours lucide quand on a le ventre vide et trop d'alcool dans le sang. La preuve en a été donnée samedi soir par un trentenaire grenoblois connu des gendarmes qui s'est retrouvé sans trop savoir pourquoi à Bonneville, en Haute-Savoie.

Un petit creux l'a mené jusqu'au McDonald's de la ville mais, pas de chance, il n'avait pas d'argent pour payer sa commande. Qu'à cela ne tienne, il est allé se fournir à l'endroit le plus évident: la caisse.

Le trentenaire est sorti du restaurant et s'est dirigé vers le drive, dont il a tenté de dérober la caisse. "Il était tellement saoul qu’il a fait tomber la caisse et n’a pas pu la récupérer d’où il était", a déclaré un gendarme, rapporte le Dauphiné Libéré.

Pas découragé, il est revenu dans le restaurant pour s'acheter un sandwich avec l'argent qu'il avait au fond des poches. Il a été interpellé avant de passer en comparution immédiate lundi.