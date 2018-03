Haute-Saône: un retraité "engage" des jeunes pour arnaquer son assurance

Mais dans quel but? Très vite, les masques tombent et ce troisième homme explique avoir lui aussi été embauché par une quatrième personne, un retraité de 80 ans qui, souhaitant arnaquer son assurance des 4.000 euros que valait le véhicule, aurait orchestré la destruction de sa propre voiture et confié les clés de contact au troisième homme.

Devant les policiers, ce dernier nie fermement son implication malgré les mouvements bancaires qui corroborent les dires des trois autres suspects qui affirmaient avoir été payés directement de la main de l'octogénaire pour ce "travail".

Tous quatre seront présentés dans les semaines à venir au tribunal de grande instance de Montbéliard pour "incendie volontaire et escroquerie".