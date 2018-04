Haute-Saône: un octogénaire tue sa femme grabataire avant de se donner la mort

Un octogénaire a tué sa femme grabataire d'un coup de fusil de chasse en plein cœur puis a retourné l'arme contre lui après avoir prévenu les secours lundi à Roye (Haute-Saône).

L'homme, âgé de 82 ans, a téléphoné vers 14 heures aux services de secours les informant qu'il venait de tuer sa femme, grabataire, et que, lui aussi étant malade, il s'apprêtait à se suicider.

Selon les dires de l'octogénaire, la décision avait été prise par le couple, qui ne souhaitait plus continuer à vivre, a précisé le magistrat qui a évoqué "un drame de la solitude". Selon un voisin, cité par L'Est républicain, le vieil homme "disait depuis quelques semaines qu'il n'en pouvait plus".