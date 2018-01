Haute-Marne: un corps retrouvé dans une voiture calcinée en bordure d'une départementale

Terrible et macabre découverte réalisée par les sapeurs-pompiers de Haute-Marne: dans une voiture calcinée, un corps, dont l'identité n'est pas encore connue, a été retrouvé sur un chemin communal en bordure de la départementale 31. C'est un riverain qui effectuait des travaux qui, alors qu'une violente détonation a retenti, a alerté les secours explique L'Est Républicain.

Toujours selon la parution locale, le sexe du cadavre n'est pas non plus établi par les enquêteurs à l'heure actuelle. Un technicien en identification criminelle s'est rendu sur les lieux du sinistre afin d’effectuer différents relevés et constatations.

Ce qui semble en revanche certain selon le procureur de la République, c'est que la victime se soit rendue volontairement sur ce petit chemin et aurait lui-même mis le feu à son véhicule. La piste du suicide serait alors privilégiée.