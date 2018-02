Haute-Loire: un mari violent traîne sa femme par les cheveux sur un kilomètre

Les faits, d'une extrême violence, ont été jugés ce jeudi par le tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, en Haute-Loire.

Un homme de 37 ans comparaissait pour avoir, le 21 janvier dernier, agrippé sa femme par les cheveux sa femme et l'avoir traîné à même la rue, sur près d'un kilomètre. Et les violences ne s'arrêtent pas là, la compagne a par la suite été séquestrée le reste de la nuit à même son domicile avant de pouvoir s'évader au petit matin et se présenter au commissariat de la ville.

Comme l'explique Le Progrès, ces violences débutent par une disputa conjugale. Passablement énervé, le mari exhorte sa compagne à regagner leur domicile, ce qu'elle refuse. S'en suit alors cet odieux déferlement de violence qui vaudra à sa victime une ITT de sept jours.

Pour ses actes, l'agresseur a été condamné à dix mois de prison dont quatre avec sursis. Une peine lourde, justifiée par le passif déjà chargé du suspect, déjà condamné à 27 reprises pour des faits de la même espèce. Il fera également l'objet d'un suivi psychologique.