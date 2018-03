Haute-Garonne: l'apéritif se termine en bagarre générale

L'apéritif qui se tenait dans cet appartement de Villemur-sur-Tarn a très mal tourné.

Comme l'explique La Dépêche, tout dégénère lorsqu'un adolescent, fils de la propriétaire des lieux, regagne le domicile et aurait parlé de manière plutôt violente à cette dernière. Une attitude qui n'a pas vraiment plu à Karim, invité avec un ami.

Après une leçon de morale, l'homme va lever la main sur le jeune homme et lui mettre une gifle. Une initiative peu goûtée par le fils, qui revient quelques minutes plus tard accompagné de plusieurs amis. Les coups pleuvent, et Karim se retrouve chaos. Nicolas, l'autre convive, porte également quelques coups.

Encore plus tard, l'un des jeunes est de retour, cette fois-ci armé d'une carabine. Heureusement, avertis pas des voisins, les policiers interviennent et évitent le pire...

La mineur à la carabine écope d'un simple rappel à la loi. en revanche, Karim et Nicolas ont été respectivement condamnés à "12 mois de prison dont 4 sursis mise à l'épreuve et 8 mois de prison dont 4 sursis mise à l'épreuve", des sanctions lourdes, motivées par les casiers judiciaires déjà chargés des deux hommes.