L'exploitant du site, Suez, se dit "conscient du problème" et assure y travailler. Le conseil municipal s'est réuni lundi soir et a adopté une motion qui dénonce les nuisances olfactives et interdit d'apporter de nouveaux déchets sur le site tant que le problème ne sera pas réglé.

Chaque année, entre 80 et 90.000 tonnes de déchets seraient enfouis dans cette décharge, la seule du département, selon France 3.