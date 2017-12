Harcelée et poussée au suicide à 11 ans, une jeune collégienne trouve du soutien sur les réseaux sociaux

Elle subit en silence. Le sort d'une jeune collégienne a ému les réseaux sociaux cette semaine, alors que sa tante a publié sur Twitter les lettres qu'elle reçoit de la part de certains de ses camarades de classe. Des mots glissés dans son casier qui sont d'une rare violence et qui veulent tout simplement la pousser au suicide.





"Arrête d'aller voir la CPE, tu vas crever sale pute", "On va te faire la misère", "T'inquiète pas, on va te faire partir du collège, tu vas mourir ou alors on va tout faire pour que tu te suicides"...

D'horribles menaces de mort dirigées envers une jeune fille qui n'est âgée que de 11 ans, comme le rapporte franceinfo.