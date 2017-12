Grève RATP mardi: 1 train sur 2 au mieux sur les RER A et B

Le trafic des lignes A et B du RER sera "perturbé avec un train sur deux aux heures de pointe" et encore moins aux heures creuses, en raison d'une grève des conducteurs à l'appel de quatre syndicats, a indiqué la RATP dimanche.

En dehors des périodes de pointe du matin et du soir, le trafic sera "très réduit" sur le RER A (la plus fréquentée d'Europe avec 1,2 million de voyageurs par jour) et un train sur quatre circulera sur le RER B (875.000 usagers quotidiens).