Grenoble: amputé d'une jambe après un accident de trampoline, il poursuit en justice le CHU

Or la luxation était accompagnée d'une fracture - un "craquement" avait été signalé au médecin à "plusieurs reprises", tout comme "une perte de sensibilité" , selon Me Bourgin - et dans ce cas ce geste était "parfaitement inconsidéré et fautif", selon la plainte.

Quand le jeune homme est finalement transporté au CHU, "un angioscanner est prescrit mais ne sera réalisé que 7 heures plus tard et plus de 12 heures après l'accident", un examen qui montrera qu'une artère a été touchée et que la jambe n'était plus irriguée, a souligné à l'AFP Me Bourgin.

L'amputation sera décidée le 16 février en raison de la nécrose qui s'était installée, malgré une tentative de pontage. "Cette complication de lésion vasculaire se doit d'être recherchée avant toute autre chose devant toute fraction de membre. Une intervention réalisée 6 heures après l'accident fait passer le risque d'amputation de 6 à 86%", souligne l'avocat dans la plainte.

Cette dernière vise le médecin du Smur, le CHU de Grenoble et est aussi déposée contre X. Contactée, la direction du CHU, dont dépend le Smur, n'a pas souhaité faire de commentaire.

Par ailleurs, une requête devant le tribunal administratif a été déposé mi-octobre contre le CHU comme personne morale de droit public pour "retard de diagnostic et retard d'intervention chirurgicale" afin "d'obtenir une indemnisation des prothèses" que le jeune homme devra porter "à vie" et "des préjudices qui découlent" de son handicap.