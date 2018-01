Grande-Synthe: un migrant percuté par un train grièvement blessé

Ce dimanche aux alentours de 23h, un migrant a grièvement été blessé après avoir été happé par un train à Grande-Synthe dans le Nord. La victime, dans un état grave après avoir eu une jambe sectionnée, a été transportée à l'hôpital de Dunkerque, ont indiqué les sapeurs-pompiers. Après un rapide interrogatoire, il n'a pas été en mesure de donner sa nationalité ni les circonstances de l'accident.

Environ 300 migrants vivent à Grande-Synthe, selon la municipalité, dont un peu moins d'une centaine dans le campement sauvage du Puythouck, en contrebas de l'autoroute A16, non loin de la voie ferrée. La municipalité a également ouvert un gymnase début décembre où sont accueillis nuit et jours entre 140 et 200 migrants.