Glyphosate: l'étonnante ressemblance d'un rapport de l’Union Européenne avec celui de Monsanto

Seul problème, les conclusions de l’Union Européenne avaient rejeté différentes études aux conclusions fortes. RMC souligne par exemple cette enquête réalisée au Paraguay et qui avait mis en exergue la concordance entre utilisation du RoundUp et malformations chez les jeunes enfants. Cette étude devait selon le rapport européen être détaillée et approfondie, soit mot pour mot ce que proposait Monsanto dans son rapport…

Cette découverte est problématique, d’autant plus que le rapport de l’Union Européenne servira de base de travail pour définir si oui ou non, le Roundup est autorisé sur le territoire européen.

