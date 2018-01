Gironde: une morte et un blessé dans l'incendie suspect d'un pavillon

Autour de l'habitation, les pompiers ont trouvé un homme de 67 ans, grièvement brûlé mais aussi blessé au ventre par une fourche, a indiqué le parquet de Bordeaux. Puis dans les décombres de la maison, les pompiers ont découvert le corps carbonisé de son épouse du même âge.

L'homme a été transféré au CHU de Bordeaux et son pronostic vital était engagé.

Une enquête pour homicide et tentative d'homicide a été ouverte et confié à la gendarmerie, qui devait notamment porter sur les circonstances, suspectes, du départ du feu, et n'excluait dans un premier temps aucune piste, ni celle d'un homicide conjugal ni celle d'un intervenant extérieur, a précisé le parquet.