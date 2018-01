Gironde: un septuagénaire grièvement blessé après une collision à un passage à niveau

Un homme de 71 ans a été sévèrement blessé après que son véhicule a été, ce jeudi 18 janvier dans la matinée, percuté par un TER au niveau d'un passage à niveau situé entre Lespare et Pauillac en Gironde.

Signe de la violence du choc, la victime a été littéralement éjectée de l'habitacle de sa voiture. Aucune victime n'est en revanche à déplorer du côté des passagers du train régional.

L'homme, dont on ne connait pas encore la teneur des blessures, a été évacué vers le centre hospitalier le plus proche et une enquête a été ouverte afin de définir les circonstances de la collision.

Selon les premières constatations rapportées par Le Progrès, les barrières n'ont pas été percutées par l'automobiliste. En revanche, rien ne dit qu'elles aient été baissées ou levées au moment de l'incident. Les investigations devront le définir.