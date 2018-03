Gironde: "plusieurs milliers d'objets" découverts au domicile d'un cambrioleur en série

"Bijoux, pièces de monnaie de collection, bouteilles de vin, montres, téléphones, tablettes, ordinateurs, parfums...": le butin retrouvé au domicile d'un cambrioleur interpellé en décembre par les gendarmes d'Arcachon a de quoi donner le tournis.

Sur son compte Facebook, la gendarmerie de la Gironde évoque "plusieurs milliers d'objets" dérobés à leurs propriétaires et entassés dans la demeure du voleur en série et découverts lors d'une perquisition en décembre. Le cambrioleur aurait agi pendant plusieurs années non seulement en Gironde mais aussi en région Nouvelle-Aquitaine.

Afin de rendre ces objets à leurs propriétaires, les militaires ont décidé d'employer les grands moyens. "Face au nombre d'objets saisis, à des faits pouvant remonter jusqu'à 2015 et à l'étendue géographique du domaine d'action de ce cambrioleur solitaire", ils ont créé un site Internet ainsi qu'une ligne téléphonique spécialement dédiés à retrouver les malheureuses victimes.