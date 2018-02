Gironde: le boulanger humiliait et insultait ses employés

Selon eux, le harcèlement était constant, et les insultes et humiliations leur quotidien. En vrac, le quotidien régional rapporte les sévices: visage coincé sur le plan de travail, obligation de lécher de la farine au sol, imitation du cochon, nudité non souhaitée...

Des faits éminemment graves, d'autant que certains agissements du boulanger ont parfois pris une dimension plus grave. Selon certains témoignages, les insultes racistes étaient également légion.

De son côté, l'accusé explique être simplement "désolé" et nie une bonne partie des faits qui lui sont reprochés. Deux ans de prison sont requis à son encontre, et la décision devrait être rendue le 27 février prochain.