Gironde: la disparue retrouvée morte, "pas de traces de violences"

La mère de famille, âgée de 41 ans, avait été vue pour la dernière fois le 13 novembre à Marcillac (Gironde) où elle était conseillère municipale, selon Sud Ouest.

Son corps avait été retrouvé quatre jours plus tard près de son véhicule dans une zone boisée de Montendre, en Charente-Maritime voisine, à quelques kilomètres de son lieu de résidence.

Cette femme avait quitté soudainement son domicile, sans aller chercher ses enfants à la descente du car scolaire comme prévu, et laissant derrière elle papiers et argent. Sa disparition avait été jugée "inquiétante" par les gendarmes de Gironde qui avaient lancé dès le lendemain un avis de recherche et mené ensuite plusieurs opérations de ratissage.